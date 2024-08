Olympia: Lin Yuting gewinnt Gold trotz Geschlechterdebatte im Boxen

In Lin Yuting hat bei den Olympischen Spielen in Paris auch die zweite von der Geschlechterdebatte im Boxen betroffene Sportlerin Gold geholt. Lin gewann am Samstagabend im Finale auf der berühmten Tennisanlage von Roland Garros gegen Julia Szeremeta aus Polen mit 5:0.

In den vergangenen Tagen war Lin wie die Algerierin Imane Khelif ins Zentrum einer Debatte um ihr Geschlecht geraten. Beide waren bei der WM 2023 vom Weltverband IBA nach einem Geschlechtertest disqualifiziert worden. In Paris durften sie starten, weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) die IBA wegen diverser Korruptionsskandale nicht mehr anerkennt und selbst die Boxwettbewerbe organisiert. Khelif gewann am Freitag Gold in der Klasse bis 66 kg gegen die Chinesin Yang Liu.