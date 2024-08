Olympia: Box-Debatte - Khelif und Lin kämpfen um Gold!

Lin Yuting, die wie Imane Khelif im Zentrum einer Geschlechterdebatte steht, zieht in der Klasse bis 57 kg ins Finale ein.

Am Dienstag machte Imane Khelif den Finaleinzug klar, nun ist Lin Yuting nachgezogen: Bei den Olympischen Spielen kämpfen beide von der Geschlechterdebatte im Boxen betroffenen Sportlerinnen um Gold.

Lin gewann am Mittwochabend ihr Halbfinale gegen die Türkin Esra Yildiz Kahraman souverän mit 5:0. Im Finale tritt die 28-Jährige am Samstag um 21.30 gegen Julia Szeremeta (Polen) an.