Olympia: Ukrainische Athleten erkämpfen drei Medaillen in Paris

Mit einmal Gold und zweimal Bronze holt die Ukraine am Sonntag gleich mehrere Medaillen im Stade de France. Wolodymyr Selenskyj meldet sich zu Wort.

Mit einmal Gold und zweimal Bronze holt die Ukraine am Sonntag gleich mehrere Medaillen im Stade de France. Wolodymyr Selenskyj meldet sich zu Wort.

Zwei Wettbewerbe, drei Medaillen: Vor der großen Sprintshow von Noah Lyles erlebte das Stade de France am Sonntag auch einen ukrainischen Leichtathletik-Abend. Jaroslawa Mahutschich und Co. schenkten der kriegsgeplagten Heimat damit einen kurzen Moment des sportlichen Glücks.

Mahutschichs Gedanken bei der Heimat

Auch die neue Hochsprung-Olympiasiegerin Mahutschich war mit den Gedanken in der Ukraine. "Es geht darum, Medaillen für unser Land, für die Ukraine, für unsere Verteidiger zu gewinnen. Dank ihnen haben wir die Möglichkeit, hier zu sein, unsere Titel zu verteidigen, unser Land auf der Bahn zu schützen und das Beste von uns allen zu zeigen", sagte die Weltrekordlerin.

Erfolgreicher Abend für die Ukraine

"Drei Medaillen an einem Abend, was für eine tolle Nacht für die Ukraine, für das ukrainische Volk, für unser Team", sagte Kochan: "Diese Medaillen sind sehr wichtig für die Ukraine. Denn unser Volk kann sich endlich freuen, es kann uns anfeuern, es kann mit uns feiern. Sie können einen Tag lang nicht an den Krieg denken."