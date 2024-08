Olympia: Lückenkemper nach Hundertstel-Drama heiß auf Staffel-Medaille

Mit der Staffel will die frühere Europameisterin nach ihrem Halbfinal-Aus über 100 m noch einmal angreifen.

Nach dem Hundertstel-Krimi ohne Happy End und dem bitteren Halbfinal-Aus will Sprinterin Gina Lückenkemper ihren Frust schnell abschütteln - und in der Staffel neu angreifen. Sie gönne es sich kurz, "ein bisschen sauer zu sein", sagte die frühere Europameisterin, nachdem ihr Traum vom olympischen Finale über die 100 m geplatzt war. Ab Sonntag richte sie den Blick nach vorne: "Dann wird es nochmal richtig brennen hier auf der Bahn."

In ihrem Halbfinale über 100 m war Lückenkemper am Samstagabend im Stade de France als Vierte nach 11,09 Sekunden ausgeschieden, 0,02 Sekunden fehlten zum Finaleinzug. Der Endlauf ist das anvisierte Ziel für die Staffel, die am Donnerstag mit den Vorläufen beginnt. Die Vorfreude darauf sei "wahnsinnig groß". Sie glaube, "das kann etwas sehr Großes und sehr Cooles werden", sagte Lückenkemper.