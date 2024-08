"Wird Zeit": Lindemann und Lemke wollen Olympia in Deutschland

In Paris gewannen beide Gold, für kommende Sportler-Generationen hoffen sie auf Sommerspiele in Deutschland.

Nach der Rückkehr aus Paris hoffen auch die Gold-Gewinner aus dem Team D auf eine baldige deutsche Olympia-Bewerbung. „Olympia in Deutschland, das würde ich auf jeden Fall begrüßen“, sagte Triathletin Laura Lindemann, die in Paris mit der Mixed-Staffel überraschend gewonnen hatte: „Die Franzosen haben es super vorgemacht, und genau das können wir auch, vielleicht sogar noch besser.“

Gut 100 Sportlerinnen und Sportler wurden am Montag bei der Rückkehr in Köln von Hunderten Fans empfangen. "Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen von Olympia begeistert waren", sagte Kanute Max Lemke, der im Kajak-Vierer und -Zweier jeweils Gold gewonnen hatte.