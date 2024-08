Olympia: Deutsches Team glänzt mit 2x Gold und 2x Bronze in Paris!

Gold in der ersten Entscheidung des Tages, Gold am späten Abend - und dazwischen zweimal Bronze: Zum Auftakt der zweiten Olympia-Woche hat das deutsche Team den bislang erfolgreichsten Tag bei den Sommerspielen in Paris erlebt. Die Triathlon-Staffel und die 3x3-Basketballerinnen holten die Goldmedaillen Nummer sechs und sieben, auf der Bahn feierten die Teamsprinterinnen ebenso Bronze wie Noah Hegge bei der olympischen Premiere im Kajak-Cross.

Deutschland auf Kurs Top 10

Enttäuschungen und verpasste Chancen

Am Montag gab es jedoch auch Enttäuschungen zu verdauen, so schieden die Volleyballer in einem dramatischen Fünfsatzspiel gegen Gastgeber Frankreich im Viertelfinale aus, und auch die Hockey-Frauen verpassten die Medaillenspiele in einem Krimi gegen Argentinien.