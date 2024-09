Mit 18 eroberte er Olympia-Gold - und dann die Welt

Heute vor 64 Jahren geht der große Stern von Muhammad Ali bei den Olympischen Spielen in Rom auf. Dabei wäre es zu dem Triumph der Box-Legende fast nicht gekommen.

Heute vor 64 Jahren geht der große Stern von Muhammad Ali bei den Olympischen Spielen in Rom auf. Dabei wäre es zu dem Triumph der Box-Legende fast nicht gekommen.

Muhammad Ali gilt als der größte Sportler aller Zeiten . Die ruhmreiche Karriere des Boxers, die von viel Politik begleitet wurde, war einzigartig. Den Ursprung seines Erfolgs legte er bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom.

In der italienischen Hauptstadt kürte sich Ali am 5. September zum Olympiasieger im Halbschwergewicht - es war Anfang einer Entwicklung zum absoluten Superstar.

So bedeutend der Triumph für ihn auch gewesen ist, so unglaublich ist die Geschichte dahinter. Schließlich hätte Ali damals die Reise fast nicht angetreten.

Seine Weigerung liegt in der Tatsache begründet, dass der damals 18-Jährige eine große Flug-Angst hatte. Auf seinem Weg zum Olympia-Qualifikationsturnier in Los Angeles hatte es schwere Turbulenzen gegeben, was bei dem jungen Mann für große Angstzustände gesorgt hatte.