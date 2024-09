Olympia: Deutscher Silber-Held beendet Karriere

Der zweimalige Olympia-Zweite Hannes Ocik hat einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Ruderkarriere gezogen. Der langjährige Schlagmann des Deutschland-Achters verkündete das Ende seiner Laufbahn in den Sozialen Medien. Für die Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer war der 33-Jährige nicht nominiert worden.

„Nach 20 Jahren ist es Zeit für ein neues Kapitel“

"Nach 20 Jahren im Leistungssport ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese zwei Jahrzehnte voller harter Arbeit, Höhen und Tiefen sowie unvergesslicher Momente haben mich nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch geprägt", schrieb Ocik am Mittwoch: "In den vergangenen Wochen hatte ich viel Zeit, die Geschehnisse zu reflektieren und bin zu der Erkenntnis gekommen: 'Ocik Out'."