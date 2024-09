Hidalgo: Olympische Ringe bis 2028 am Eiffelturm

Trotz Kritik hält die Bürgermeisterin von Paris am Verbleib der Olympischen Ringe am Eiffelturm fest. Es sei ihr Vorschlag, das Symbol mindestens "bis 2028, bis zu den Spielen in Los Angeles am Eiffelturm zu belassen", sagte Anne Hidalgo auf einer Pressekonferenz am Freitag. "Vielleicht bleiben sie auch nach 2028, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen", fügte die Politikerin hinzu.