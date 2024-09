Lappartient wirbt für sich als IOC-Präsident

David Lappartient glaubt, die notwendigen Fähigkeiten für das Amt des IOC-Präsidenten mitzubringen. Der französische Multifunktionär verweist auf seine Erfolge in jüngerer Vergangenheit.

2022 wurde der Politiker ins Internationale Olympische Komitee aufgenommen, ein Jahr später zum Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in Frankreich gewählt, welches „ein wenig am Boden“ gewesen sei, „mit einer komplizierten internen Situation“, wie der 51-Jährige schilderte. Auch dies habe er bewältigt - erst im Juli erhielt Frankreich wenige Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele in Paris auch den Zuschlag für die Winterspiele 2030.