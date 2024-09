Leon Marchand: Mit Kappe und Brille gegen den Trubel

All die Aufmerksamkeit ist für den französischen Olympiahelden noch neu. Der Schwimmstar versucht sich "ein wenig zu verstecken".

Die Schattenseiten des Erfolgs lernt der französische Olympiaheld Leon Marchand (22) wenige Wochen nach seinen sensationellen Sommerspielen in Paris gerade kennen. "Ich verliere ein bisschen Freiheit und Spontanität, weil ich nicht mehr in Restaurants gehen kann, wie ich es gewöhnt bin", sagte der mit vier Goldmedaillen dekorierte Schwimmer bei einem Empfang in seiner Heimatstadt Toulouse.