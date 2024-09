Nach Pariser Modell: Söder für Olympia 2040 in München

Paris an der Isar, olympisches Comeback in München: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würde eine Olympia-Bewerbung der Landeshauptstadt für 2040 unterstützen. Dem CSU-Politiker schwebe dabei das Pariser Modell von 2024 vor, sagte Söder am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im bayerischen Kloster Banz. Es solle wie in Paris „keine Monumentalbauten“ geben, sondern Vorhandenes genutzt werden.