Olympia-Eiskanal: Deutschland kein Plan B - dafür Lake Placid?

Die Kunsteisbahn am Königssee wird nach ihrem Wiederaufbau kein Kandidat für olympische Schlittenrennen im Jahr 2026 sein. Das bestätigte Thomas Schwab, Vorstandschef des deutschen Verbandes BSD, am Dienstag dem SID . Auch andere deutsche Bahnen gehören nicht zu den Kandidaten, falls die Anlage im italienischen Cortina d‘Ampezzo nicht rechtzeitig fertig wird - stattdessen haben die Verantwortungsträger teilweise unerwartete Lösungen im Sinn.

Nach SID-Informationen umfasst der Plan B drei Möglichkeiten: Die Kunsteisbahn in Innsbruck-Igls, vom olympischen Zentrum in Mailand ähnlich weit entfernt wie Cortina. Außerdem die Natureisbahn in St. Moritz - und die Anlage in Lake Placid im US-Bundesstaat New York.