Schwimm-Olympiasieger Märtens sieht sich als Vorbild

Der Magdeburger hatte bei den Sommerspielen über 400 m Freistil die erste olympische Goldmedaille eines deutschen Beckenschwimmers seit 36 Jahren gewonnen und dem deutschen Team in Paris gleich am ersten Wettkampftag den ersten Olympiasieg beschert. Sein Werdegang zeige, "dass ein normaler Junge wie ich es auf dem klassischen Weg mit Schulunterricht am Sportgymnasium und parallelem Training so weit bringen kann. Ich habe nichts Besonderes gemacht, nur das System durchlaufen", sagte Märtens.