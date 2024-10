Olympia: Metall-Pferd wird in Versailles ausgestellt

Bei der spektakulären Eröffnungsfeier in Paris war Zeus über das Wasser der Seine "galoppiert".

Erneuter Olympia-Glanz in Versailles: Das Metall-Pferd Zeus, das bei der spektakulären Eröffnungszeremonie der Spiele in Paris über das Wasser der Seine „galoppiert“ war, wird noch bis zum 24. November im königlichen Schloss zu sehen sein. Und zwar „im königlichen Hof, im Herzen des Schlosses“, wie es in einer Mitteilung heißt.