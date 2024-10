Paukenschlag im russischen Sport

Stanislaw Posdnjakow steht seit 2018 an der Spitze des Russischen Olympischen Komitees.

Stanislaw Posdnjakow hat seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten des Russischen Olympischen Komitees (ROC) angekündigt. Der 51-Jährige erklärte am Dienstag in einem Statement, dass es „zeitgemäße“ Gründe gebe, warum der russische Sport eine neue Führung brauche - ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. Das ROC ist aufgrund des Krieges in der Ukraine vom internationalen Sport isoliert.