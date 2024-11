DOSB und DBS vergeben erneut "Team D Awards"

Bei den Olympischen Spielen geht es nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Diesen Gedanken wollen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) auch bei der zweiten Vergabe der „Team D Awards“ in diesem Sportjahr in den Vordergrund rücken. Wie die Verbände am Mittwoch mitteilten, ist die Abstimmung in den Kategorien „Paralympics“, „Olympics“ und „Rookie of the Games“ ab sofort bis zum 19. November möglich. Nach den Sommerspielen in Tokio und den Winterspielen in Peking war das Voting erstmals durchgeführt worden.