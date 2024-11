Olympia 2028: Cricket in New York statt in LA?

„Wir haben keinen Cricket-Austragungsort in Los Angeles“, erklärte Wasserman nach einem Besuch der Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees - und erläuterte die nicht unumstrittenen wie bedenklichen Planspiele: „Wenn wir in Los Angeles oder in der Region einen passenden Ort für Cricket finden können, werden wir das tun. Wenn nicht, ist es unsere Aufgabe, den besten Ort zu finden, um das beste Cricket zu bieten.“

Olympia: Steigen Cricket-Wettbewerbe in New York?

Cricket nicht in Los Angeles an der Westküste, sondern an der Ostküste auszutragen, hätte zudem einen kommerziellen Effekt: Die Spiele würden dann zu einer attraktiveren Sendezeit in Cricket-Hochburgen wie Indien, Pakistan oder Bangladesch stattfinden.