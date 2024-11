Weibliches Trio gewinnt "Team D Awards"

Tischtennisspielerin Annett Kaufmann, Para-Schwimmerin Maike Naomi Schwarz sowie Para-Ruderin Kathrin Marchand sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) mit dem "Team D Award" ausgezeichnet worden. Kaufmann erhielt den Preis in der Kategorie "Olympics", Schwarz siegte in der Kategorie "Paralympics", Marchand in der Kategorie "Rookie of the Games".