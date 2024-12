Bach über deutsche Olympia-Aussichten: Politik muss einlenken

Bach kritisiert Bundesregierung

Die Bundesregierung habe „die politische Neutralität des Sports zuletzt im Vorfeld der Spiele von Paris verletzt“, so Bach, indem sie individuellen neutralen Athleten mit russischem oder belarussischem Pass die Einreise zu Sportveranstaltungen in Deutschland verwehrt habe.

„Man kann die Spiele aber nur an ein Land vergeben, in dem die gastgebende Regierung nicht bestimmt, welche Athleten an den Spielen unter welchen Voraussetzungen teilnehmen dürfen“, merkte Bach an, um dessen Nachfolge sieben IOC-Mitglieder kandidieren: „Solange das nicht eindeutig geklärt ist, muss man auch nicht weiter über die Austragung der Olympischen Spiele spekulieren.“