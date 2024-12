Bach vor Ende seiner Präsidentschaft: "Haben das Feld bereitet"

Thomas Bach geht mit einem Gefühl der Zufriedenheit in seine letzten Monate als IOC-Präsident . „Ich bin sehr glücklich und auch erleichtert, dass wir all die Herausforderungen meistern konnten“, sagte Bach am Donnerstag bei einer Pressekonferenz und verwies auf Reformen, die er seit seiner Amtsübernahme 2013 angestoßen und umgesetzt habe: „Ich möchte das Feld bereiten für meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger. Und ich denke, wir haben das Feld bereitet.“

IOC: Wer folgt auf Bach?

Am Donnerstag im Anschluss an eine dreitägige Sitzung der IOC-Exekutive in Lausanne präsentierte Bach, Fecht-Olympiasieger von 1976, noch einmal zufrieden Rekordzahlen. So hätten die Sommerspiele 2024 in Paris etwa rund fünf Milliarden Menschen erreicht, 78 Prozent aller Befragten in einer Erhebung hätten erklärt, die Spiele würden „immer wichtiger“ in einer gespaltenen Welt. Paris sei „ein massiver Erfolg“ gewesen, sagte Bach.