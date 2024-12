Eine Legende, deren Olympia-Rekord bis heute gejagt wird

Neunmal Gold, fünfmal Silber, viermal Bronze. Diese Zahlen, die Zahlen der Larissa Latynina, sie sind bis heute unerreicht. Wenn Latynina am Freitag in Moskau ihren 90. Geburtstag feiert, dann tut sie das noch immer als erfolgreichste Olympionikin der Geschichte - auch wenn es 2024 in Paris so richtig eng wurde.