IOC wegen Krise in Frankreich "im Moment nicht besorgt"

IOC-Präsident Thomas Bach ist angesichts der politischen Krise in Frankreich mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2030 „im Moment nicht besorgt“. Dies erklärte der 70-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Lausanne und erläuterte: „Wir haben die Unterstützung einer großen Mehrheit in Frankreich für diese Olympischen Spiele 2030 gesehen.“ Das Internationale Olympische Komitee sei im Austausch mit den ausrichtenden Regionen und Frankreichs Nationalem Olympischen Komitee, so Bach.