Olympia-Bewerbung: DOSB tritt in kontinuierlichen Dialog

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat bei seinen Plänen um eine Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele den nächsten Schritt gemacht. Die Delegierten stimmten auf der 21. Mitgliederversammlung am Samstag in Saarbrücken einstimmig für die Aufnahme eines sogenannten kontinuierlichen Dialogs mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Auch wenn dies erstmal gleichbedeutend mit einem unverbindlichen Austausch ist, gilt der DOSB damit als interessierte Partei und hinterlegt international seine Ambitionen.

Deutschland will Olympia ausrichten

Kurz vor dem Zusammentreffen am Sportcampus Saar war der Dachverband von seinem ursprünglichen Konzept mit einer Bewerbung von mehreren Städten abgewichen. Es solle stattdessen einen Hauptort geben, dazu Satelliten für bestimmte Sportarten. "Deutschland kann auch One-Village", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag deutlich. Man wisse vom IOC, "dass der Großteil der Athletinnen und Athleten in einem olympischen Dorf unterkommen und sich dort begegnen können soll", so der 63-Jährige weiter. Deshalb priorisiere der DOSB nun "Konzepte mit einem zentralen olympischen Dorf".