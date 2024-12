Pläne für russische Olympia-Konkurrenz auf Eis gelegt

Die Pläne für die von Russland als Konkurrenz zu Olympia ins Leben gerufenen „World Friendship Games“ sind vorerst auf Eis gelegt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Montag ein Dekret zu der Multisportveranstaltung, das der Kreml veröffentlichte. Darin hieß es, dass das Event „bis zu einer besonderen Entscheidung“ des Präsidenten vertagt worden sei.

Die Wettkämpfe werden als Antwort Russlands auf den Ausschluss von den Olympischen Spielen in Paris 2024 wegen der Kriegs in der Ukraine angesehen: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte russischen und weißrussischen Sportlern verboten, in Paris unter ihrer Nationalflagge anzutreten.