Das wahre Ausmaß dieses legendären Olympia-Dramas wurde erst Jahre später klar

Greg Louganis, die Ikone des Wasserspringens, wird 65. In Erinnerung ist er vor allem für sein Heldenstück bei Olympia 1988 in Seoul. Wie sich Jahre später herausstellte, war die Geschichte dahinter noch viel dramatischer.

Am 19. September 1988 passierte dem US-Amerikaner Greg Louganis - der heute 65 wird - eines der berühmtesten Missgeschicke der Olympia -Historie.

Ein Missgeschick, das sich speziell in seiner Heimat ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, weil sich daraus eine Heldengeschichte entspann, wie Sport-Amerika sie liebt.

Greg Louganis war die Ikone der Kunstspringer

Der im kalifornischen El Cajon geborene Louganis war im Spätsommer 1988, zu Beginn der Olympischen Sommerspiele in Seoul, bereits einer der profiliertesten Athleten, der nach Südkorea angereist war.

Schon bei Olympia 1976 in Montréal und bei der Schwimm-WM 1978 im geteilten Berlin hatte Louganis erst Silber, dann Gold vom 10-Meter-Turm geholt, vier weitere Weltmeister-Titel folgten, zum gefeierten Star und Nationalhelden wurde er spätestens mit dem Doppel-Gold beim Olympia-Heimspiel in Los Angeles 1984.

Blutiger Unfall bei Olympia in Seoul 1988

Es passierte bei der Vorausscheidung für das Finale am Drei-Meter-Brett, der damals 28 Jahre alte und seit sechs Jahren unbesiegte Louganis setzt zu einem Sprung an, den er schon tausende Male erfolgreich ins Becken gesetzt hatte.

Ein zweieinhalbfacher Salto rückwärts, gehechtet, ist die Variante, die diesmal heftig schiefgeht: Louganis federt zu weit zurück, sein Kopf prallt an den Rand des Brettes, der große Sprungkünstler plumpst unbeholfen ins Becken.

Die Zuschauer im Olympic Park Seoul und an den TV-Bildschirmen halten erschrocken den Atem an, als Louganis blutend dem Becken entsteigt.

Louganis erleidet eine Gehirnerschütterung, wird mit vier Stichen genäht. Aber er kehrt zurück, holt am nächsten Tag mit einem atemberaubenden Schraubsprung den Sieg - und schafft mit einem weiteren Triumph vom Turm erneut Doppel-Gold.

Der Mythos Louganis ist noch größer geworden, der US-Sender ABC kürt ihn zum Sportler des Jahres, er tritt damit in die Fußstapfen von Ikonen wie Muhammad Ali und Wayne Gretzky.

Louganis war bei Sprung HIV-positiv - und fürchtete Schlimmes

Der Held von Seoul musste sich danach kritische Fragen stellen lassen, ob er mit der Verheimlichung andere Beteiligte der Konkurrenz in Ansteckungsgefahr gebracht hatte.

Partner starb an AIDS - auch Louganis sah sich todgeweiht

In diversen Interviews und seine Bestseller-Autobiografie „Breaking the Surface“ offenbarte der in einer Adoptivfamilie aufgewachsene Louganis viele weitere Details seiner bewegten Vita.