Der olympische Gold-Koloss, zu dem Arnold Schwarzenegger aufschaute

Schabotinski, geboren im ukrainischen Uspenka, wurde von den Schwerathletik-Anhängern in der Sowjetunion einst der „Gigant aus der Ukraine“ genannt. Kein Wunder bei seinem Erscheinungsbild. Der fast 160 Kilogramm schwere und 1,90 Meter große Mann war von 1964 bis 1970 für sechs Jahre der stärkste Mann der Welt. Am 14. Januar 2016 - heute vor neun Jahren - ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.

Schabotinski ging erst mit 19 Jahren zum Gewichtheben

Schabotinski wuchs in Saporischschja auf, spielte auf dem Gymnasium Volley- und Basketball und betrieb nebenbei Leichtathletik, was ihm am besten lag. In seiner Jugend war er ein erfolgreicher Kugelstoßer, der es im Laufe der Jahre bis zur Meisterschaft der Ukrainischen SSR brachte.