Ein Olympia-Triumph, der das Publikum erboste

Ein Olympiasieg, der die Fans erboste

Das 10.000-Meter-Rennen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurde von einer marokkanischen Intrige überschattet - so jedenfalls der erste Eindruck. Im Nachgang stellte sich die Situation jedoch als nicht so eindeutig dar. Am heutigen 29. Januar feiert der umstrittene Sieger seinen 58. Geburtstag.