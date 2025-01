Tennis: Dabrowski gewann Olympia-Bronze mit Krebserkrankung

Sie unterzog sich zwei Operationen und einer Strahlentherapie, bevor sie weitere Behandlungen hinauszögerte, um in Wimbledon und Paris anzutreten.

Die kanadische Tennisspielerin Gabriela Dabrowski hat ihre Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris im Wissen um eine Brustkrebserkrankung gewonnen. Das gab die 32-Jährige, die im Mixed-Turnier an der Seite von Félix Auger-Aliassime gespielt hatte, bei Instagram bekannt.

"Wie kann etwas so Kleines so große Probleme verursachen? Diese Frage habe ich mir gestellt, als bei mir Mitte April Brustkrebs diagnostiziert wurde", schrieb die Doppelspezialistin: "Ich weiß, dass das für viele ein Schock sein wird, aber mir geht es gut und es wird mir gut gehen. Früherkennung rettet Leben."

Dabrowski schilderte, sie habe bei einer Selbstuntersuchung im Jahr 2023 einen Knoten in ihrer linken Brust entdeckt. Damals sei ihr gesagt worden, dass aufgrund der geringen Größe kein Grund zur Sorge bestehe. Ein Jahr später war der Knoten größer, Dabrowski unterzog sich einer Biopsie und erhielt die Diagnose Krebs: "Das sind Worte, die man nie zu hören erwartet, und in einem Augenblick wird das eigene Leben oder das Leben eines geliebten Menschen auf den Kopf gestellt", sagte Dabrowski, die im Doppel beziehungsweise Mixed bislang drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat.

Dabrowski unterzog sich 2024 zwei Operationen und einer Strahlentherapie, bevor sie weitere Behandlungen etwas hinauszögerte, um in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen anzutreten. Am Ende des „surrealen“ Jahres gewann Dabrowski mit der Neuseeländerin Erin Routliffe bei den WTA Tour Finals in Riad den Titel im Doppel.