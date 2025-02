Bach nach Abschied als Präsident auch kein IOC-Mitglied mehr

Präsident Thomas Bach wird dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nach seinem für den 23. Juni geplanten Abschied auch nicht mehr als reguläres Mitglied angehören. Das teilte die Ringe-Organisation am Mittwoch mit.

Bach war 1991 als ordentliches Mitglied ins IOC aufgenommen worden. Fünf Jahre später erfolgte die Wahl des Fecht-Olympiasiegers von Montreal 1976 in die Exekutive.

Bis zu seinem Aufstieg zum neunten IOC-Boss 2013 fungierte der Wirtschaftsanwalt zehn Jahre unter dem Belgier Jacques Rogge als IOC-Vizepräsident sowie ab 2006 in Personalunion auch als Gründungspräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Als einer von mehreren Athletenvertretern nahm der Unterfranke am Olympischen Kongress 1981 in Baden-Baden teil und gehörte danach auch der im Kurort beschlossenen IOC-Athletenkommission als Gründungsmitglied an.