Er wurde über Nacht zum deutschen Sportstar

Frank Busemann feiert am heutigen 26. Februar seinen 50. Geburtstag. Der frühere Zehnkämpfer wurde 1996 über Nacht zum deutschen Sportstar, als er sich zur Silbermedaille quälte.

Mit hochrotem Kopf liegt Frank Busemann völlig erschöpft auf der Tartanbahn, seine Kollegen Dirk-Achim Pajonk und Frank Müller knien über ihm. Das ikonische Foto dokumentiert eine nahezu unmenschliche Leistung, was an den besonderen Umständen liegt.

Das Bild entstand am 1. August 1996, als Busemann gerade den 1500-Meter-Lauf, die letzte Disziplin im Olympischen Zehnkampf, hinter sich gebracht und sich in einem aberwitzigen Abnutzungskampf die Silbermedaille hinter dem US-Amerikaner Dan O‘Brien gesichert hatte.

Busemann: Frühe Erfolge als Hürdenläufer

In den beiden Tagen von Atlanta stieg der Mann aus Recklinghausen über Nacht zum Liebling der deutschen Sportfans auf, die sich wegen ihm die Nacht um die Ohren schlugen. Vor allem deshalb, weil er sich zwei Tage lang durch die zehn Disziplinen quälte und alle Schmerzen überwand.

Busemann, der am heutigen 26. Februar 50 Jahre alt wird, ist immer noch einer der größten Sympathieträger der deutschen Leichtathletik, auch wenn er schon lange die Seiten getauscht hat und als ARD-Experte über seine Nachfolger sinniert.

Bereits in den frühen 1990er Jahren begeisterte Busemann die deutschen Fans mit Weltklasse-Leistungen, wobei er sich zunächst auf die Hürdenstrecke konzentrierte.

Bereits in dieser Zeit war sein großes Manko sichtbar, das ihn während seiner gesamten Karriere begleitete: Seine Gelenke hielten nicht mit den Muskeln mit.

„Der malade Körper war unfassbar talentiert“

Dennoch schaffte er es, 1996 in Atlanta mit beachtlichen 8,706 Punkten die Silbermedaille zu holen – eine Leistung, die ihn sein Leben lang begleitet.

Die Details könnte Busemann auch dann erzählen, wenn man ihn nachts um 3 Uhr weckt, sagt er: „Das sitzt im Schlaf. Die Punktezahl, die einzelnen Disziplinen, was haben die anderen gemacht, was habe ich gefühlt. So intensiv wie ich mich damit beschäftigt habe, ist das auch kein Wunder.“