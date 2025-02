"Erstes Spiel ist anders": DEB-Frauen nach Auftakt erleichtert

Der Start in die Olympia-Qualifikation ist geglückt. Die deutschen Eishockey-Frauen hatten aber mit ihren Nerven zu kämpfen.

Nach dem geglückten Auftakt überwog bei den deutschen Eishockey-Frauen die Erleichterung. "Es gibt viel Druck bei so einem Event. Das erste Spiel ist ein bisschen anders als die anderen Spiele, die wir sonst spielen", gestand Bundestrainer Jeff MacLeod am Mikrofon von MagentaSport. Der 2:0-Erfolg über Österreich am Donnerstag sei deshalb "sehr wichtig" gewesen.