Groß: Olympia in Berlin und ein neuer Sportstättenplan

Der ehemalige Schwimmstar Michael Groß, der am Samstag die Goldene Sportpyramide erhält, spricht sich für Sommerspiele in der Hauptstadt aus.

Der ehemalige Schwimmstar Michael Groß, der am Samstag die Goldene Sportpyramide erhält, spricht sich für Sommerspiele in der Hauptstadt aus.

„Man sollte sich tief in die Augen gucken und sagen: Letztlich gibt es nur eine Stadt in Deutschland, die Olympische Spiele durchführen kann - das ist Berlin“, sagte der ehemalige Schwimmstar, der am Samstag auf dem Ball des Sports mit der Goldenen Sportpyramide der Sporthilfe für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird: „Es gibt ein Olympiastadion, die Infrastruktur, die Umgebung, die Nähe zur See, eine große Messe, die innenstadtnah liegt.“