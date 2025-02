Groß: Olympiasieger nur noch "hero for one day"

Der ehemalige Schwimmstar, der am Samstag die Goldene Sportpyramide erhält, klagt über den gesunkenen Stellenwert des Spitzensports in Deutschland.

Das liegt für den dreimaligen Olympiasieger vor allem an den Sozialen Medien. "Wie viele Follower hat ein Lukas Märtens auf Instagram? Jede Beauty-Influencerin hat vermutlich mehr als die Sportlerin des Jahres", sagte der 60-Jährige, der am Samstag auf dem Ball des Sports mit der Goldenen Sportpyramide für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird: "Auch ein Oliver Zeidler, Sportler des Jahres, ist letztlich 'hero for one day'."