LA 28: NBA-Star Irving will für Australien spielen

Basketballstar Kyrie Irving, in Rio Olympiasieger mit dem Team USA, will bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles für Australien auflaufen. Vor ihm liege „eine Menge Papierkram“, sagte der Point Guard der Dallas Mavericks US-Medienvertretern, „ich versuche herauszufinden, was der beste Weg für mich ist, um teilnahmeberechtigt zu sein.“