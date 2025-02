Transgender: Samaranch für "wissenschaftliches Komitee"

„Wir sollten es vor den Spielen in Mailand und Cortina 2026 haben. Es ist dringend“, führte der Sohn des früheren IOC-Bosses Juan Antonio Samaranch (1980 bis 2001) aus: „Wenn die Frist kurz ist, müssen wir härter arbeiten. Es ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Intelligenz.“

Samaranch (65) ist einer von sieben Kandidaten, die sich am 20. März im einem Luxusressort in Costa Navarino/Griechenland der IOC-Vollversammlung zur Wahl stellen. Der neue IOC-Präsident bzw. die neue IOC-Präsidentin wird am 23. Juni die Amtsgeschäfte von Thomas Bach übernehmen.