Bach: "Keine Entscheidung" wird ohne Coventry getroffen

Die gewählte Präsidentin Kirsty Coventry wird bereits vor ihrer offiziellen Amtsübernahme am 24. Juni in alle wichtigen Vorgänge beim Internationalen Olympischen Komitee eingebunden. "Wir haben schon einen Plan entwickelt, wie wir vorgehen und wie Entscheidungen getroffen werden", sagte Amtsinhaber Thomas Bach am Freitag, dem Schlusstag der 144. IOC-Vollversammlung im griechischen Costa Navarino: "Es wird keine Entscheidung ohne Zustimmung der gewählten Präsidentin getroffen", betonte Bach (71), der einen "sanften Übergang" ankündigte.

Coventry war am Donnerstag als erste Frau in der 131-jährigen IOC-Geschichte an die Spitze der Ringe-Organisation gewählt worden. Die 41-Jährige aus Simbabwe, zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin, gehört dem IOC seit 2013 an und ist bereits Teil der mächtigen Exekutive um Bach. Coventry ist zunächst bis 2033 gewählt, die IOC-Charta erlaubt ihr eine weitere, vierjährige Amtsperiode (bis 2037).