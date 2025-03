Brief an IOC-Kandidaten: Athleten fordern Fokus auf Klimaschutz

SID 14.03.2025 • 06:07 Uhr Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Laura Lindemann, Laura Ludwig, Tabea Kemme und Thorsten Margis.

Rund 400 Olympia-Teilnehmer aus mehr als 50 Sportarten haben die IOC-Präsidentschaftskandidaten in einem offenen Brief aufgefordert, das Thema Klimaschutz zu ihrer obersten Priorität zu machen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die deutsche Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Tabea Kemme, Goldmedaillengewinnerin mit den deutschen Fußballerinnen 2016 in Rio de Janeiro.

Der Brief richtet sich an die sieben Anwärter, die in der kommenden Woche im Rahmen der IOC-Session im griechischen Costa Navarino für die Nachfolge von Thomas Bach (71) zur Wahl stehen. Bach wird im Juni turnusmäßig nach zwei Amtsperioden und zwölf Jahren als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) abtreten.

Das Schreiben soll die Dringlichkeit zur Bekämpfung des Klimawandels unterstreichen, der „nicht länger eine ferne Bedrohung, sondern eine aktuelle und wachsende Gefahr für die Sportarten, die wir lieben, und für die Länder, die unsere olympische Familie bilden“, darstelle. Angestoßen wurde der Brief, der angesichts der kommenden Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles auch Bezug auf die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Januar nimmt, von britischen Olympioniken um die Segel-Olympiasiegerin und IOC-Nachhaltigkeitsbotschafterin Hannah Mills.

Die Athletinnen und Athleten bitten dazu um ein baldiges Treffen mit dem neuen IOC-Präsidenten bzw. der neuen IOC-Präsidentin, um zu erörtern, „wie die olympische Bewegung ihre Führungsrolle bei der Bewältigung der Klimakrise weiter stärken kann“. Das Schreiben fordert darüber hinaus eine Stärkung der bestehenden Verpflichtungen des IOC zur Senkung der Kohlendioxidemissionen, die Förderung der Nachhaltigkeit in den Austragungsorten und die Festlegung eines gemeinsamen Standards für umweltschädliche Sponsoren.

