Der IOC-Präsident sieht in der Anpassung für Grundschüler ein Merkmal für den Niedergang der Leistungsbereitschaft in Deutschland.

Laut IOC-Präsident Thomas Bach leide die Leistungsbereitschaft in Deutschland unter der Reform der Bundesjugendspiele für die 3. und 4. Schulklassen. „Dass der Wettkampf in Grundschulen jetzt abgeschafft wurde, ist Elend pur“, sagte Bach der Bild -Zeitung: „Es widerspricht allem, wofür der Sport und eine Gesellschaft stehen.“

Der Sportfunktionär, der im Sommer sein Amt an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees abgibt, sieht gravierende Auswirkungen durch die seit 2023 geltenden Anpassungen. „Eine Gesellschaft lebt am Ende von Leistung. Wenn man Anstrengung und Leistung schon im Sport abwürgt, dann muss man sich über den Zustand dieses Landes nicht wundern“, sagte Bach am Rande der Versammlung des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) in Frankfurt.