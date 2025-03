IOC-Vollversammlung 2027 in der Dominikanischen Republik

Aus dem griechischen Ferienparadies über das winterliche Mailand in die Karibik: Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Olympischen Komitees im Jahr 2027 findet in Punta Cana in der Dominikanischen Republik statt.

Die IOC-Mitglieder stimmten am Freitag bei der 144. Session im griechischen Luxusressort "The Romanos" in Costa Navarino für den Bewerber, der sich in einer Vorauswahl gegen Kandidaturen aus Saudi-Arabien, Tschechien, Jordanien und Montenegro durchgesetzt hatte. Bei der Präsentation des somit einzigen verbliebenen Bewerbers legte sich eine Delegation der Dominikanischen Republik noch einmal ins Zeug, das IOC-Mitglied Luis Mejia tanzte am Ende seiner Rede den dominikanischen Merengue.