IOC-Wahl: DOSB und Athleten Deutschland gratulieren Coventry

Besonders die Sportlervertretung stellt aber auch klare Forderungen an die künftige Präsidentin des IOC.

Die Spitzen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie vom Verein Athleten Deutschland haben der neuen IOC-Präsidentin Kirsty Coventry zu ihrem Wahlsieg gratuliert und Hoffnung auf positive Veränderungen unter der 41 Jahre alten früheren Schwimmgröße im Internationalen Olympischen Komitee geäußert. Coventry wisse, „was es für eine erfolgreiche Zukunft des olympischen Sports braucht“, teilte DOSB-Präsident Weikert in einer Stellungnahme mit.

Nach Ansicht von Karla Borger, Präsidentin von Athleten Deutschland, ist die Wahl Coventrys als erste Frau und erste Afrikanerin an die Spitze des IOC „ein starkes Signal an alle Frauen, die Führungsrollen im Sport anstreben“. Zugleich forderte die Beachvolleyballerin von der jungen Mutter aus Simbabwe, „interne Reformen anzuschieben und das Demokratiedefizit des IOC zu beheben“. Auch erwarte Athleten Deutschland von der früheren Athletensprecherin Coventry, „angesichts der Rekordsummen, die das IOC im kommenden Zyklus einfahren wird“, eine Ausschüttung an Sportlerinnen und Sportler, „ohne dabei die zweifellos wichtige Förderung der Sportentwicklung weltweit zu gefährden“.