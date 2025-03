Langenhan fährt in Cortina: "Eine der schönsten Bahnen"

Rodel-Weltmeister Max Langenhan hat als einer der ersten Sportler Probefahrten auf dem noch unfertigen Eiskanal für die Winterspiele 2026 in Cortina d’Ampezzo absolviert und zeigt sich überrascht vom aktuellen Stand der Bauarbeiten. „Es ist unfassbar, was die hier geschafft haben in der Kürze der Zeit, auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht. Das hätte ich nicht gedacht“, sagte Langenhan am Dienstag dem SID.

Optisch sei der Eiskanal „nicht so ein imposantes Ding“ wie die Bahn für Olympia 2022 in Peking, „sie wird sehr an die Natur angeglichen. Wenn ich jetzt einfach mal die Bahnen dieser Welt anschaue, glaube ich: Das wird von der Szenerie her eine der schönsten Bahnen. Ich glaube, am Ende kann keine andere Bahn mithalten.“