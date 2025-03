Olympia-Bewerbung? Bürgerentscheid in München "noch in 2025"

Der Münchner Oberbürgermeister Reiter will die Bürgerinnen und Bürger der Stadt noch in diesem Jahr zu einer potentiellen Bewerbung befragen.

Noch in diesem Jahr soll in München ein Bürgerentscheid über die mögliche Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2040 oder 2044 stattfinden. Das kündigte Oberbürgermeister Dieter Reiter im Interview mit dem Deutschlandfunk an. „Bevor wir Geld in teure Planungen stecken, müssen wir wissen, ob die Menschen in München Olympia überhaupt wollen“, sagte der 66-Jährige.