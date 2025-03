Olympia-Eiskanal in Cortina: Erste Testfahrten am Dienstag

Die Bahn in Cortina d'Ampezzo wird bis zum 29. März auf Sicherheit und sportliche Eignung getestet.

Auf der heiß diskutierten Kunsteisbahn für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sollen am Dienstag die ersten Testfahrten stattfinden. Das teilte die für die Infrastruktur der Spiele zuständige Gesellschaft Simico mit. Demnach werden Dutzende Bob,- Rodel- und Skeletonathleten eine Reihe von Testläufen auf der 1749 Meter langen und mit 16 Kurven ausgestatteten Bahn in Cortina d’Ampezzo absolvieren.