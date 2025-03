Ungeheuerliche Vorwürfe! FBI sucht Olympia-Teilnehmer mit Mega-Kopfgeld

Das FBI fahndet nach einem ehemaligen Olympia-Teilnehmer aus Kanada: Der frühere Snowboarder Ryan James Wedding ist auf der Top-Ten-Liste der meistgesuchten Verbrecher in den USA gelandet.

Für die Ergreifung des 43-Jährigen wurde ein Kopfgeld in Höhe von zehn Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro) ausgesetzt.

Wedding, der 2002 an den Spielen in Salt Lake City teilnahm und dabei 24. wurde, wird wegen seiner angeblichen Verstrickung in ein transnationales Drogennetzwerk gesucht.