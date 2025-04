"Nicht sicher, ob ich dabei bin": Biles lässt Olympia-Teilnahme offen

US-Turnkönigin Simone Biles lässt offen, ob sie an den Olympischen Spielen 2028 in ihrer Heimat teilnimmt.

„Es ist so aufregend, was in Los Angeles stattfinden wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich antrete“, sagte Biles nach dem Gewinn ihres vierten Laureus Awards in Madrid, durch den die 28-Jährige mit US-Tennisidol und Rekordhalterin Serena Williams gleichzog: „Ich werde definitiv in LA dabei sein - aber es kann auch auf der Tribüne sein.“