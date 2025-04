Olympia: Neuer Konkurrent für Deutschland?

Der DOSB will die Olympischen Spiele nach Deutschland holen. Dabei droht jedoch Konkurrenz. Londons Bürgermeister Sadiq Khan träumt von der vierten Auflage der Sommerspiele in der britischen Hauptstadt und nimmt das Jahr 2040 ins Visier.

Bekommt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei seinen Olympiaplänen auch für 2040 einen weiteren starken Konkurrenten? Londons Bürgermeister Sadiq Khan hätte die Sommerspiele jedenfalls gerne bald wieder in der britischen Hauptstadt. „Ich würde mir wünschen, dass London die erste Stadt wird, die die Spiele viermal ausrichtet“, sagte Khan der Zeitung The Times am Montag.

Der DOSB will sich mit Unterstützung der Politik für eine der Ausgaben 2036, 2040 oder 2044 bewerben, vor allem für die nächsten offenen Sommerspiele in elf Jahren ist die Konkurrenz stark und schon in weiterführenden Gesprächen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Als aussichtsreich gelten Bewerber wie Saudi-Arabien oder Südkorea, auch Indien will das Mega-Event zum ersten Mal ausrichten.