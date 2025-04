Mronz: „Wenn Europa gefragt ist, muss Deutschland bereit sein“

Mronz verband in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Verschiebung der Kandidaten-Kür durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) auf Herbst 2026 mit einer Hinwendung von einem deutschlandweiten zu einem zentraleren Ansatz. „Man ist von einem Konzept, mit dem man mitspielt, zu einem Konzept gekommen, mit dem man gewinnen kann. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Politik klar zur Bewerbung und zur Autonomie des Sports. Es steht jetzt nichts mehr im Weg, erfolgreich nach vorne zu gehen“, erklärte der 58-Jährige.

Deutschland war zuletzt 1972 in München Gastgeber von Sommerspielen. Nach seither sieben vergeblichen Anläufen wollen Berlin, Hamburg, München und die Region Rhein/Ruhr kandidieren.

Die Neuausrichtung des DOSB in der Bewerbungsfrage entspreche den Präferenzen im IOC, meinte Mronz: „Es ist erkennbar, dass es eine klare Favorisierung auf das Ein-Dorf-Konzept gibt.“ Als weitere Schlüsselfaktoren in diesem Zusammenhang nannte Mronz Gemeinsamkeiten in der Vorgehensweise von Sport, Sportpolitik und Politik.