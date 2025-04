Kritik an deutscher Olympia-Bewerbung

Verzögerung bei deutscher Olympia-Bewerbung

Der DOSB hatte am Mittwoch die Verschiebung der Abstimmung um ein konkretes Bewerbungskonzept in den Herbst 2026 verkündet. Doch auch davon ist Maennig nicht überzeugt. „Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, weiterhin vier Bewerber in Deutschland sich mühen zu lassen. Um sich dann in 2026 für einen zu entscheiden, auf einer Grundlage, die auch in ‚26 nicht viel besser sein wird“, sagte der Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg.