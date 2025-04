Winter-Olympia: So sehen die Fackeln aus

Im Rahmen der EXPO 2025 sind die Fackeln der anstehenden olympischen und paralympischen Winterspiele in Mailand und Osaka enthüllt worden. Andrea Varnier, Geschäftsführer der Winterspiele Mailand/Cortina d'Ampezzo 202, bezeichnete die Vorstellung in den beiden Partnerstädten als "eine wunderbare Gelegenheit, die kommenden Generationen zu inspirieren und ihnen unser großes Ereignis näher zu bringen".

Entworfen wurden die Fackeln vom italienischen Architekten Carlo Riatti und erinnern vom Design an eine Flöte. Man habe die Fackeln bewusst nachhaltig entwickelt, aus recycelten Aluminium hergestellt und in den Farben Blau (Olympia) und Gold (Paralympics) gehalten. Präsentiert wurden die Fackeln von Skilanglauf-Ikone Stefania Belmondo und der paralympischen Fechtlegende Beatrice Vio.

Traditionell soll die olympische Flamme am 26. November 2025 in der griechischen Stadt Olympia entzündet werden. Im Dezember soll sie in Rom ankommen, einmal quer durch Italien geführt werden und dann am 05. Februar 2026 im Stadion San Siro in Mailand ankommen, passend zum Beginn der Spiele am 06. Februar.